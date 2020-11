Berover actief in Oosterhout: maakt op internet verkoopafspraken en lokt slachtoffers in de val

Drimmelen en TEC in hoger beroep tegen uitspraken zonnevel­den

20 november MADE - Het college van Drimmelen gaat in hoger beroep tegen de uitspraken van de rechtbank over vijf vergunningaanvragen voor zonnevelden. Ook het Traais Energie Collectief gaat in hoger beroep. ‘Ondertussen leggen we alvast de kabels aan.’