Beroemde ijscokar Pau naar Museum Oud Oosterhout

OOSTERHOUT - De beroemde ijscokar van de in augustus overleden ijscoman Paul (Pau) van Haaren krijgt een plaatsje in Museum Oud Oosterhout. De kar staat voorlopig nog in het depot van het museum, omdat hij eerst opgeknapt moet worden. Woordvoerder Marja Fick: ,,Het is eigenlijk een bromfiets met een kar erop. Die bromfiets is hier en daar verroest. We willen de ijscokar eerst goed opknappen en dan in de lente van 2018 een mooi plekje in het museum geven."

De ijscokar wordt geschonken door de erfgenamen van Paul van Haaren. Fick: ,,De familie wil dat de ijscokar voor Oosterhout behouden blijft. Ook ter nagedachtenis aan Pau, want hij was een bekend figuur in het Oosterhoutse. We werden gebeld of we hem wilden hebben. Nou zeer graag zelfs. We vinden het echt heel leuk, een enorme aanwinst voor het museum."

Foto van Pau

Het is de bedoeling dat er een foto van Pau bij de kar komt te staan en een informatiebord met alles wat Van Haaren voor Oosterhout betekent heeft. Fick: ,,We gaan vanaf volgend jaar ook ijsjes verkopen. Die liggen gewoon in een vriezer, maar de kar zetten we daar vlakbij."

Van Haaren runde jarenlang samen met zijn vier broers de ijszaak La Coretti in de Ridderstraat. Net als hun vader Cor voor hen. Van Haaren is in Oosterhout geboren op 11 november 1942. Hij was de laatste die als ijsventer de straat op ging.

Schepijs

Hij stond met zijn typerende ijskar geregeld in Arendshof, bij C&A of bij de Katjeskelder. Van Haaren maakte zijn schepijs zelf. Vroeger stond hij ook bekend vanwege zijn friettent 'het gat in de muur'.