BergseBeestenBoel krijgt Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk: ‘Uitlaatservice is echt een uitje’

Marianne van Vught van de BergseBeestenBoel is blij met het keurmerk, omdat het de kwaliteit van haar hondenuitlaatservice onderstreept. ,,We stellen het welzijn voorop en zorgen dat iedere hond op zijn eigen manier helemaal hond kan zijn. Een uitlaatservice is echt een uitje voor de hond.''

Op doordeweekse dagen wandelen tussen de negentig en honderdveertig honden - verdeeld over diverse tijdstippen - op het omheinde terrein van de BergseBeestenBoel. Deze komen niet alleen uit Geertruidenberg, Raamsdonksveer, Raamsdonk en Waspik, maar ook uit Oosterhout, Made, Drimmelen, Hooge en Lage Zwaluwe.

Voor het halen en brengen van de honden beschikt Van Vught over vier volledig uitgeruste busjes. ,,Onze cabine is bewust open, zodat we de honden in de hokken echt kunnen horen. Daarnaast zijn er altijd voldoende riemen in de bus, zodat we bij een calamiteit elke hond kunnen aanlijnen.''

Van Vught koos bewust voor een eigen terrein. ,,Hier kan ik constant de volle aandacht aan de honden geven. Ik ken ze allemaal en weet hoe ze zich in de roedel gedragen. Als ik in een bos wandel, kan een onbekende hond de roedel verstoren en onverwacht gedrag uitlokken.''

Draagzakken

De drie hectare waar allerlei soorten van jong tot oud lopen, is verdeeld in verschillende velden. Zo is er een apart veld voor honden die (nog) niet sociaal genoeg zijn of die blijven werken zodra er een bal in de buurt is. Verder is er een puppyterrein en zijn er wandelwagens en draagzakken aanwezig, zodat ook de pups een uur op het terrein kunnen doorbrengen.

Ros Nawijn van het Martin Gaus Dierenwelzijnskeurmerk overhandigt deze dag het bordje dat het keurmerk kenmerkt. ,,De BergseBeestenBoel loopt voorop in het omhoog brengen van de kwaliteit van de hondenuitlaatservices. Daarom krijgt zij als eerste ons Dierenwelzijnskeurmerk'', licht hij toe.

Het keurmerk beoordeelt op papier en in de praktijk de kwaliteit van de organisatie, kennis, vaardigheden, werkmethodieken en dierenwelzijn. Daarnaast stimuleert het keurmerk de samenwerking tussen professionals door het bieden van een platform en bijscholingen. De kosten voor de keurmerkdrager zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte variërend van 35 tot 65 euro per maand.