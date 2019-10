Bergenaar ‘reed als een malle’ dronken in op vrouwen en krijgt negen maanden cel

De slachtoffers van het ongeval in Geertruidenberg op zaterdagavond 22 juni liepen zwaar letsel op. Het drama had nog veel erger kunnen uitpakken want de man kwam met veel te hoge snelheid aangereden over de Venestraat, richting Markt. Daar was op dat moment een zogeheten kofferbakverkoop met veel publiek.



In ieder geval één van de vrouwen zal blijvend de gevolgen ondervinden van het ongeval. De 51-jarige inwoonster van Oosterhout was lange tijd in coma en bleek na haar ontwaken hersenschade te hebben. Op meerdere plekken was ook bot verbrijzeld. De vraag is of ze ooit nog gewoon kan lopen. Ze is de tante van het andere slachtoffer, een 41-jarige vrouw uit Geertruidenberg. Die liep breuken in haar schouder op en van top tot teen kneuzingen. Ook zij heeft nog veel last van de gevolgen.