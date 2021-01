Berg afval bij Floralia Park: ‘Alsof iemand zijn schuurtje compleet met inhoud hier heeft gedumpt’

Puin, tuinstoelen, rommel uit een schuur: achter het Floralia Park in Oosterhout is dinsdagochtend een enorme berg afval gevonden. De troep lag op de groenstrook achter de A27, uit het zicht van voorbijgangers. Gezien de hoeveelheid moet het afval er met een vrachtwagentje zijn gedumpt.

,,Alsof iemand zijn schuurtje heeft afgebroken en compleet met inhoud hier heeft gedumpt”, zegt medewerker Peter de Hoogh van Prospect, dat Floralia beheert. ,,Wat me nog het meest verbaast: het is allemaal spul dat je gratis bij de gemeente kunt inleveren. Als het nou illegaal spul was geweest, had ik het kunnen begrijpen.”

,,Niet goedkeuren, maar dan snap ik het. Daar is nou geen sprake van. Kennelijk heeft iemand niet willen wachten tot na het weekend of zo. Wat weer wel prijzenswaardig is, is dat het afval gesorteerd is gedumpt.”

Gemeente ruimt op

Kitty Marijnissen, wijkmakelaar voor de gemeente, bevestigt het beeld: ,,Dit kan niet zomaar met een aanhangertje hier zijn gekomen. Daarvoor is het te veel. Iemand is doelbewust achter de McDonalds en Woonsquare omgereden om hier te komen.”

De gemeente is niet verplicht om de troep op te ruimen. Marijnissen: ,,Toch doen we dat. Je zou dat kunnen zien als een beloning, maar laten liggen is geen optie. Het gaat verloederen en het nodigt uit om er meer bij te storten. Bovendien doen we het als geste naar Floralia, omdat die mensen hun best voor de hele buurt doen.”

Camerabeelden

,,Uiteraard proberen we te achterhalen waar het afval vandaan komt”, zegt de wijkmakelaar. ,,Mocht dat niet lukken, dan hebben we de hoop dat de camerabeelden van Woonsquare ons op het spoor van de dader kunnen zetten. Het is ergens tussen vrijdagmiddag en dinsdagochtend gedumpt, dus het zal wel even uitpluizen zijn.”

De berg wordt woensdag verwijderd.