Berenschot: ABG moet dit jaar de toekomst helder hebben

Presenta­tie Outdoor Badminton op Slotjes­veld

16 mei OOSTERHOUT - Tijdens het Badminton Festival, vrijdag en zaterdag op het Slotjesveld in Oosterhout, wordt de nieuwe sport Outdoor Badminton gepresenteerd. Het is de tweede keer dat deze vorm van badminton in Nederland te zien is. De eerste keer was een week geleden bij een demonstratie in Middelburg.