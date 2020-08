Beren gaat gerechten bezorgen: ‘Dankzij corona is Oosterhout er klaar voor’

voortgezet onderwijs Terug in de klas op het Cambreur: ‘Nooit gedacht dat ik school zo leuk zou vinden’

26 augustus DONGEN - Zoals op alle scholen in het zuiden van het land beginnen op het Cambreur College in Dongen deze week de lessen weer. Voor het eerst sinds de lockdown in maart weer op volle sterkte. Het is wennen aan de drukte, voor leerlingen en docenten.