Beoogde nieuwe coalitie Gilze en Rijen gaat vol gas verder

In een toelichting zegt fractievoorzitter Johan Manders dat na en in de vergadering ‘samenhang, verbinding en positiviteit weer voorop staan’. ,,Die kernwaarden van Gemeentebelang hebben de laatste tijd onder druk gestaan. Ik ben blij, maar niet verbaasd, dat we ruime steun hebben gekregen van de algemene ledenvergadering.”

Triest

Binnen de partij heerste verdeeldheid. Manders doelt op het vertrek van twee raadsleden Peter van Seters en Ben Beljaars, die verder gaan als Groen Gilze en Rijen. ,,Dat is triest. Twee mensen die weggaan. Eigenlijk nemen ze zetels mee die van ons zijn. Politiek komen we steeds verder van elkaar af te staan.”

Conceptakkoord

De fractievoorzitter van GB legt uit dat met de steun van de ledenvergadering de gesprekken met Kern'75, CDA en VVD verder kunnen. ,,Er ligt een conceptakkoord. Dat kunnen we vandaag nog verder uitdiepen. Het resultaat leggen we volgende week woensdag voor aan de leden in een nieuwe ledenvergadering.”

Kerntakendiscussie

In de ledenvergadering zijn ook richtlijnen naar voren gebracht aangaande bezuinigingen die nodig zijn. Manders zegt die mee te nemen in de gesprekken. Daar heeft de nieuwe coalitie ook wel een aantal ideeën over. ,,Maar we hebben in de gemeenteraad afgesproken dat in een kerntakendiscussie met alle fracties te gaan invullen. Ik weet dat het college en ambtenaren al druk bezig zijn om te kijken waar we wat kunnen verdienen.”

Vierde wethouder