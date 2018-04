Beoogde coalitie Dongen doorstart van de oude

Dat is de uitkomst van de gesprekken die informateurs Joost van Huijgevoort en Yvo Kortmann met de partijen in de raad gevoerd hebben. Ze deden donderdag verslag tijdens een speciale raadsvergadering. De twee informateurs zullen ook de formatiegesprekken op zich nemen.

Struikelblokken

De Ouderenpartij had op voorhand aangegeven dat zitting nemen in de coalitie niet realistisch was. CDA en D66 staan buitenspel, in ieder geval voorlopig.

Opvallend in het verslag van de informateurs is de opmerking over onderwijs en de visie van de beoogde coalitiepartijen op de gemeentelijke financiën. Zij zien die onderwerpen als de grootste struikelblokken in de formatie.

Dat was ook op te maken uit een overzicht dat bij het verslag gevoegd was. In de laatste kolom verwoordden ze waar alle partijen het in hun ogen wel over eens waren.

Discussie

Dat overzicht werd inzet van een discussie tussen enerzijds fractievoorzitters Annemarie van Eenennaam van het CDA en Marieke Schouten van D66, en die van de beoogde coalitie. Van Eenennaam liet er geen misverstand over bestaan dat ze het niet eens is met wat in die laatste kolom staat. ,,Het lijkt of deze opvattingen door de hele raad gedeeld worden, terwijl ze toegeschreven zijn op de beoogde coalitie'', fulmineerde ze na afloop.

Sfeer

Tijdens de vergadering werd de sfeer bepaald onaangenaam. Het CDA had graag gezien dat de punten waar iedereen het over eens zou zijn vooraf met hen besproken waren. Van Eenennaam: ,,Als de Dongenaren dit onder ogen krijgen, denken ze dat wij hier achter staan.''

In een amendement dat het CDA en D66 indienden, wilden ze het overzicht van de gesprekken uit de stukken laten verwijderen. Dat voorstel werd weggestemd.

Uitbrander

Schouten vroeg zich nog af waarom gekozen was voor de vorm van een raadsvergadering. Dat kwam haar op een uitbrander van burgemeester Starmans te staan: ,,Er wordt een besluit verwacht over de voortzetting. Dat kan alleen in een vergadering.''