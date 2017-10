Beoogde btw-verhoging weerhoudt bezoekers kermis Rijen straks niet van uitje

Tenminste, dit jaar nóg wel. Want het plan van het nieuwe kabinet om de lage-btw te verhogen van 6 naar 9 procent, zou zomaar eens roet in het eten kunnen gooien van het dorpsfestijn. Ritten worden duurder en het is nog maar de vraag of een suikerspin volgend jaar nog net zo zoet zal smaken. Is een kermisbezoek straks financieel nog wel op te brengen?