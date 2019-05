Benoeming vierde wethouder doet stof opwaaien in Gilze en Rijen

Om twee nieuwe wethouders te kunnen benoemen, moest een partij aan de coalitie van Gemeentebelangen, Kern ‘75 en het CDA worden toegevoegd. Dat werd de VVD. De partij schoof fractievoorzitter David Vermorken naar voren voor die functie. Dat zat de oppositie niet lekker. Bij de officiële voordracht gisteren trok Peter von Meijenfeldt van de PvdA fel van leer. Hij stelde dat de nieuwe coalitie in achterkamertjes bedisseld was, en haalde het manifest aan dat de oorspronkelijke coalitiepartijen een jaar geleden opgesteld hadden. Die betoogden daarin dat drie wethouders voldoende waren. “Is met Rolph Dols ook de regie verdwenen?”, vroeg hij zich af. Om eraan toe te voegen: “Of zijn de twee overgebleven wethouders niet in staat zijn taken over te nemen? Het betrekken van de VVD lijkt politiek opportunisme, een manier om de oppositie te verzwakken door een van de partijen eruit los te weken. Nu de gemeente er financieel zo zwak voor staat is het onverantwoord om de bewoners met vierhonderdduizend euro extra te belasten.”