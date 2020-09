Ben je je plant beu? In deze bieb in Made kun je 'm ruilen

Graslelies, aloë vera en vetplantjes: ze staan allemaal netjes gesorteerd in een houten kast aan de Antwerpsestraat 7a in Made. Het is de plantenbieb van Anouk van Lochem, waar groenliefhebbers planten en stekjes kunnen ruilen, brengen of halen voor een kleine donatie.

Plantenbieb steeds populairder

De plantenbieb is populair: in de coronatijd ontstonden verspreid over Nederland verschillende initiatieven, waaronder in Breda. Anouk van Lochem begon zes weken geleden met haar plantenbieb, nadat ze het idee online voorbij had zien komen. “Ik zag een itempje over een plantenbieb in Heerlen. Dat vond ik een ontzettend leuk initiatief, dus besloot ik dat hier zelf maar te gaan doen.”

Ze begon met een paar kratjes, maar breidde de bieb in de voortuin van haar ouders al snel uit. Wegens succes. Ze krijgt veel positieve reacties van bezoekers, zo blijkt ook uit het boekje waarin voorbijgangers iets kunnen schrijven. “Die berichten maken mij heel vrolijk.”

Plezier voor de gemeenschap

De studente grafisch vormgeven, die zelf veertig planten op haar slaapkamer heeft staan, spreekt van een uit de hand gelopen hobby. “Ik weet eigenlijk niet anders dan dat ik dol ben op planten. Bij ons thuis staan altijd een hoop planten dus ik ben er mee opgegroeid”, vertelt Anouk.

Waarom de plantenbieb zo aanslaat, denkt Anouk wel te weten. “Het is laagdrempelig en planten zijn over het algemeen best wel duur. Als je een plantje of een stekje hebt waar je op uitgekeken bent, is het leuk om dat te kunnen ruilen. Ik vind het in ieder geval heel fijn dat het zo goed bevalt en dat ik de gemeenschap wat kan geven waar ze plezier uit halen.”