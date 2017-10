Belhamel in Gilze na half jaar failliet: 'Het wilde echt niet lopen'

GILZE/ALPHEN - Het heeft maar een half jaar mogen duren. Restaurant De Belhamel aan het Steenakkerplein in Gilze is failliet verklaard. Eigenaar Jaap Roelofs stort zich weer vol overgave op zijn eigen nest, De Belhamel in Alphen.

,,Het wilde echt niet lopen in Gilze'', zegt de teleurgestelde ondernemer Jaap Roelofs, die het nog steeds niet helemaal begrijpt. Zijn restaurant in Alphen liep als een tierelier. Elk weekend moest hij veertig tot vijftig mensen wegsturen, omdat de zaak vol zat. De gedachte was net zo eenvoudig als voor de hand liggend: Begin een tweede Belhamel in de buurt.

Rauw

Marktonderzoek leidde hem naar het Steenakkerplein in Gilze. ,,Een mooie locatie en een mooi pand. Gilze heeft dubbel zo veel inwoners als Alphen en minder horeca. Succes verzekerd, zo leek het'', vertelt Roelofs. Maar dat viel hem rauw op het dak. Hij zegt van alles te hebben geprobeerd om beweging te krijgen in de nieuwe zaak. ,,We hebben ons zelfs aangemeld bij Social Deal. Dan verdien je weliswaar niks, maar dan zitten er in ieder geval mensen binnen zodat andere gasten niet het idee hebben dat het zo leeg is.'' Het enige wat Roelofs kan bedenken is dat Gilze te dicht bij Alphen ligt.

Keuken

Tot overmaat van ramp liep de omzet in Alphen ook terug. Mogelijk heeft een rol gespeeld dat Alphenaren dachten dat hij niet meer in de keuken stond. ,,Dat was eigenlijk al driekwart jaar zo. Maar dat is wel het beeld en het is een dorp.'' Alle reden er een punt achter te zetten in Gilze. ,,Als je elke week geld moet bijleggen, dan houd je dat niet vol.''