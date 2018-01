Belgische doodrijder was al vijf keer veroordeeld voor rijden onder invloed

SLEEUWIJK - Twaalf uur heeft het geduurd voordat de chauffeur die maandagavond het tankstation in Drongen binnenreed - én daarbij de Sleeuwijker Gerrit de Heus doodreed - kon worden ondervraagd. Geert W. (54) uit Oostende had 1,7 promille alcohol in zijn bloed én werd al zeker vijf keer veroordeeld voor dronken rijden.

Gerrit de Heus overleed ter plaatse, twee collega's van de man moesten zwaargewond naar het ziekenhuis. Ze zijn intussen buiten levensgevaar. De drie mannen waren maandagavond aan het Texaco-tankstation langs de E40 in Drongen gestopt voor een koffie. Ze kwamen van een congres in Groot-Brittannië.

Enkele winkelbedienden zagen hoe een man in een nieuwe Opel Insignia rond half tien aan één van de pompen leek te stoppen en een fractie van een seconde later dwars door de vitrine van de winkel reed. Hij sleurde daarbij een veiligheidspaaltje voor de shop mee en reed de winkel binnen net waar de mannen koffie stonden te drinken.

Geklemd

,,Mijn man en zoontje stonden met die drie Nederlanders in de winkel te praten", zegt Famke Zwaaneveld uit Zwijnaarde. ,,Twee van de mannen raakten geklemd tussen de wandkasten en de auto. Mijn man Wesley heeft hen geholpen."

De trucker vroeg zijn zoontje achteraan in de winkel te wachten. ,,Wesley wilde niet dat onze zoon dat allemaal zou zien. Zelf liepen ze lichte verwondingen op door rondvliegend glas. Maar ik kan mijn man en zoon tenminste nog in mijn armen houden. De familie van die Nederlander is dat niet meer gegund. Die man zakte in de winkel weg en stierf terwijl zijn gewonde collega naast hem zat..."

Onder invloed

Volgens het parket van Gent was de chauffeur van de Insignia onder invloed. W. had 1,7 promille alcohol in zijn bloed. Hij was urenlang niet in staat om een verklaring af te leggen. Zelf raakte hij slechts lichtgewond. Hij is al twee keer gescheiden en heeft twee volwassen kinderen. Zijn familie wilde dinsdag niet reageren.

,,Hij was al bekend bij justitie", zegt An Schoonjans van het parket. Volgens onze informatie veroordeelde de politierechter W. al minstens vijf keer voor rijden onder invloed. Eén keer pleegde hij vluchtmisdrijf nadat hij in Oostende een auto aanreed. Toen de politie hem liet stoppen, bleek hij achter het stuur te zitten met 2,64 promille alcohol.

Ook de spoorwegen opgelicht

De strafrechter in Dendermonde veroordeelde de man ook al wegens oplichting van de Belgische spoorwegen NMBS. De brokkenpiloot kreeg in 2015 vier jaar cel (de helft met uitstel) omdat hij een NMBS-ambtenaar omkocht in een dossier met valse schoonmaakfacturen.

In totaal werd de NMBS voor 4 miljoen euro opgelicht. W. stak daarvan 1,7 miljoen euro in zijn zak. De rechter bepaalde in diezelfde zaak dat W. een 'spaarboekje' van 600.000 euro en twee huizen in Bulgarije die hem toebehoorden moest afstaan.

Veiligheidspaaltje

Bij Texaco onderzoeken ze nu of er eventueel maatregelen kunnen en moeten worden genomen om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden. ,,Die man reed aan een uitzonderlijk hoge snelheid 'gewoon' over een veiligheidspaaltje voor de winkel. Dat zijn geen ramkraakpalen, maar paaltjes die er onder andere voor moeten zorgen dat geparkeerde auto's niet tegen het raam rollen als de eigenaar bij het betalen in de shop de handrem vergeet aan te trekken", zegt woordvoerder Koen Vroman. Volgens hem is het te vroeg voor conclusies. ,,Onze eerste gedachten gaan naar de slachtoffers." Texaco bezorgde de politie alvast de beelden van de bewakingscamera's aan het tankstation. Chauffeur Geert W. is aangehouden.