Belemmert vluchtelingenopvang nieuwbouw Hoge Veer?

Dat antwoordde wethouder Kevin van Oort op vragen uit de gemeenteraad. Die maakt zich zorgen over de duur van de vluchtelingenopvang in Hoge Veer en de nieuwbouwplannen op die locatie.

De opvang van Oekraïners, waarvoor de flat momenteel wordt verbouwd, is bedoeld voor de duur van maximaal twee jaar. De bedoeling is dat ie dan wordt gesloopt, om plaats te maken voor het grote nieuwbouwplan op de voormalige locatie van het oude verzorgingstehuis in Raamsdonksveer.

Maar wat als de oorlog dan nog voortduurt?

Wethouder van Oort zei ‘ook niet te weten de wereld zich ontwikkelt’. Net zo min als hij weet of er daadwerkelijk vluchtelingen zullen blijven in zijn gemeente. Van Oort: ,,Het betekent wel dat we vol aan de bak moeten. Gezien de grote woningbehoefte die er nu al is moeten we in de tussentijd een andere locatie zoeken.”

Starters

Het gaat dan om een tweede locatie , die net als de Omschoorweg ruimte biedt aan spoedzoekers. Daar zijn nu 15 semi-permanente woningen gepland maar er kunnen er maximaal 40 staan. ,,Dan hebben we het over mensen die gescheiden zijn maar ook over starters. Het gaat met nadruk om een tijdelijke locatie voor die mensen. Het voordeel is dat je daar geen bestemmingsplanprocedure voor nodig hebt. Dat kun je binnen acht weken regelen. Zo'n locatie vinden is een hele opgave. Daar gaan we samen met Thuisvester nu aan beginnen".