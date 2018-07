BeleefTV's voor zorgcentra in Drimmelen

In augustus laat de gemeente de BeleefTV’s plaatsen bij de Wijngaerd in Made, het Antonius Abt in Terheijden en de Ganshoek in Lage Zwaluwe. Familie en vrienden van de bewoners kunnen ook gebruik maken van de BeleefTV’s. Bijvoorbeeld door vakantiefoto’s te laten zien.

Over de aanleiding om de BeleefTV’s aan te schaffen zegt Wethouder Harry Bakker: “SOVAK heeft al een BeleefTV en de Ganshoek had hem op proef en was er enthousiast over. Toen hebben we het opgenomen in het coalitieakkoord. De BeleefTV’s in alle drie onze woonzorgcentra zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen.”