Bel niet de slotenmaker die als eerste op Google verschijnt: ‘Advertentie kan leiden naar onbetrouwbare partij’

Zwaargewon­de bij botsing tuktuk in Waspik, ook twee andere slachtof­fers naar ziekenhuis

WASPIK - Een tuktuk is vrijdagmiddag tegen een boom in Waspik gebotst. Bij het ongeluk zijn drie gewonden gevallen. Eén van de slachtoffers raakte bij de botsing op de Stadhoudersdijk zwaargewond. Het drietal is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

17 juni