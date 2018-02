Beknelde automobilist naar ziekenhuis na botsing op N322 bij Almkerk

Problemen warm­te-kou­de-op­slag in Beljaart opgelost; gemeente trekt zich terug

16:08 DONGEN - De gemeente Dongen voert niet langer de regie over het onderhoud van de warmtepompinstallaties en cv-ketels in De Beljaart fase 2. Hiermee sluit de gemeente het dossier van de gemankeerde warmte-koude-opslag (wko) in de woningen in dit deel van het uitbreidingsplan.