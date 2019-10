‘Begroting Drimmelen pakt voor Sinterklaas volgend jaar extra gunstig uit’

,,Wat ik nu heb is beter dan vorig jaar hoor”, vertelt wethouder Harry Bakker enthousiast als hij de begroting van de gemeente Drimmelen 2020 uitstalt op tafel. ,,We hebben genoeg reserves om het eenmalige tekort van 455.000 euro op te vangen én om allemaal leuke dingen te doen komend jaar.”

De leuke dingen die we terug gaan zien zijn onder meer de toegankelijkheid van de dorpskernen. Dit wordt volgens Bakker steeds zichtbaarder. ,,De afgelopen subsidieperiode zijn er vijftig subsidies verstrekt aan verenigingen en organisaties. Dit is een totaalbedrag van 190.000 euro. Ook wordt de rode loperroute verder uitgerold. Hiervoor is een half miljoen begroot, verspreid over de komende jaren.”

Kaarsrecht

Een voorbeeld is de Marktstraat in Terheijden. ,,Momenteel wordt daar gewerkt aan de weg en komt de nadruk te liggen op een vlakke en rechte stoep. De tegeltjes liggen kaarsrecht”, aldus gemeentewoordvoerder Thomas Heesters.

Nieuwbouw

Daarnaast wordt er ook in 2020 flink gebouwd: 153 extra woningen staan op de planning. Hiervan komen er 51 in Lage Zwaluwe, 11 in Hooge Zwaluwe, 15 in Wagenberg, 49 in Made, 22 in Terheijden en worden er 5 particulier gebouwd in de gemeente.

Facelift

Ook de havens krijgen een facelift. In Lage Zwaluwe is dit al zichtbaar bij de kop van de buitenhaven waar de wal is verstevigd. Bij de oude haven in Drimmelen staat een wandelpad en een nieuwe parkeerplaats op de planning en in Terheijden wordt een begin gemaakt met het opknappen van de aanligplaatsen. Bakker: ,,Sinterklaas kan dus volgend jaar overal goed aankomen met zijn pakjesboot.”

Pijnpunten

De pijnpunten zitten net als vorig jaar in het sociale domein. Hiervoor is 25,6 miljoen begroot in 2020. Bakker: ,,Dit blijft een hoge kostenpost. Het Rijk gaat steeds minder betalen en de kosten voor jeugdhulp en Wmo blijven stijgen.”

Portemonnee

Wat deze begroting betekent voor de portemonnee van de inwoners. De vaste lasten stijgen met een gemiddelde van 22,18 euro per huishouden. Bakker: ,,We dempen de lastendruk met een eenmalige teruggave van 13,80 euro op de rioolheffing.”

Hanging baskets

Bakker: ,,Het leukste zou ik bijna vergeten: de hanging baskets komen terug in 2020. In alle kernen worden de bloembakken met daarin vijf kleuren bloemen opgehangen voor een vrolijk straatbeeld. Kosten hiervan zijn 15.000 euro.”