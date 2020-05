Begrip voor opstappen Kamps uit CDA: ‘Dit kwam niet onverwacht’

Kamps stapte uit de fractie omdat hij principieel tegen de samenwerking is van het CDA met Forum voor Democratie in het provinciebestuur. Ook zegde hij zijn lidmaatschap bij de christendemocraten op. ,,Hij heeft zich eerder hierover uitgesproken, hij is vrij stellig en principieel. Dus dit kwam niet onverwacht. Niemand vroeg zich af: hoe kan dit nou?”, zegt Roovers. Ze heeft respect voor zijn keuze. ,,Het is niet niks.” Kamps blijft raadslid in een eenmansfractie. ,,We hebben sinds de verkiezingen in 2018 goed samengewerkt en hebben geen ruzie. We zullen de komende tijd bekijken hoe we de samenwerking met hem gaan voortzetten. Zowel met onze fractie als binnen de coalitie. Daar kan ik nog geen concrete uitspraken over doen.” Het CDA kent nu nog twee fractieleden.