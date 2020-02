Begrip bewoners voor sloop flats Dongen

Bewoner Frans wijst naar de onderkant van de galerij die boven hem loopt. ,,Kijk, daar heb ik al met een schroevendraaier in gepord. Betonrot. Dat krijgt je met gebouwen als dit. Ik kom zelf uit de bouw en dan merk je dat deze flats destijds hier heel snel zijn neergezet.’’

‘Destijds’ is ongeveer vijftig jaar geleden. Het waren de jaren van de grote woningnood. De nood was nog groter dan die van vandaag. Het gevolg was dat er overal in Nederland in een noodtempo woningen werden gebouwd waarvan men de kwaliteit op zijn zachtst gezegd kan betwisten.

Overhellen

Aan de Dongense Pasteurstraat, de Dunantstraat en de Schweitzerstraat is dat goed te zien. ,,Als je omhoog kijkt zie je dat de flat zelfs een beetje aan het overhellen is. En daar in die dragende pilaren zie je scheuren. Ik ben er niet rouwig om dat ze deze flats gaan slopen. Ze zijn niet te redden’’, zegt Frans.

Medebewoonster Esther woont al zestien jaar in de flat. ,,We hebben hier blokverwarming, dus één ketel voor de gehele flat. De stopcontacten zijn niet geaard en zelf heb ik geen goede dakisolatie. Ik ben blij met de sloop, al zou ik niet weten waar ik naartoe moet.’’

De flats zijn drie verdiepingen hoog. Het gaat in totaal om 72 appartementen. Tegenover die aan de Pasteurstraat staan de grondgebonden seniorenwoningen die ook gesloopt worden. Daarvoor in de plaats komen op dezelfde locatie nieuwe woningen. In principe mogen de huidige huurders terugkeren naar deze plek in de wijk West 1.

Sociaal plan

Volgens Cascade heeft onderzoek uitgewezen dat de woningen te veel technische beperkingen hebben om deze aan te kunnen passen aan de wensen en eisen van nu en de toekomst. Directeur Roel van Gurp: ,,Er was maar één conclusie mogelijk: sloop is onvermijdelijk. We weten nog niet wanneer dat gaat gebeuren. Het gaat zeker nog anderhalf tot twee jaar duren. Er moet een ontwerp voor de nieuwbouw worden gemaakt en er komt een sociaal plan. Daarin leggen we vast hoe de sloop wordt uitgevoerd en wat dit betekent voor de bewoners.’’

De huurders kunnen binnenkort terecht in ontmoetingsruimte Europlus. In de komende periode gaan medewerkers van Casade bij hen op huisbezoek om in een persoonlijk gesprek over de plannen te praten en te inventariseren wat de toekomstige woonwensen zijn.