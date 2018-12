Beginnend bestuurder met slok op ramt bestelbus en verkeerspaal; rijbewijs ingevorderd

Een voorbijganger meldde rond 01.05 uur bij agenten in de Kerkstraat dat zij had gezien hoe een automobilist tegen een geparkeerde bestelbus was gereden. Verderop in de straat zagen de agenten de betrokken auto staan. Er lag een verkeerspaal omver, op straat lagen brokstokken. De bestuurder was nergens te bekennen.