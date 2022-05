Beeldhouwers exposeren zestig stenen beelden in de Steenfabriek in Gilze

De beeldhouwers kennen elkaar van een masterclass in 2008 door Rijenaar Adriaan Seelen in zijn atelier in de Vogezen in Frankrijk. Deze verzorgde hij samen met Gerard van Rooy, die onder meer een beeld heeft verkocht aan koningin Beatrix. ,,Sindsdien hebben we contact gehouden, werken samen en alleen. Soms met een thema, soms vrij", zegt Peter Koks die ook uit Rijen komt.