Bedrijventerrein aan A58 loopt snel vol: ook auto-importeur Louwman verkast van Breda naar Gilze

Sportbe­leid is ook verduurza­men en tarieven verlagen in Gilze en Rijen

10 maart RIJEN - Gilze en Rijen beweegt! is de titel van het nieuwe beleidsplan Sport. Dat gaat best goed, maar kan beter. De gemeente wil meer dan stimuleren alleen. Voor het eerst zijn bijvoorbeeld ook accommodaties in het plan ingebracht. Daarmee de vraag of isoleren of zonnepanelen plaatsen de huurkosten kunnen verlagen, ten gunste van de verenigingen.