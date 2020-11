Bedrijven zijn inbraakgolf beu: ‘Alleen stroom op hekwerk kan dieven stoppen’

update Mag de in azc Gilze met kokend water overgoten Happy toch blijven? ‘Er is twijfel of zij lesbisch is’

9 november GILZE/UTRECHT - De Nigeriaanse vrouw die in augustus met kokend water werd overgoten in azc Gilze omdat ze haar vriendin met baby wilde beschermen, dreigt te worden uitgezet. Deze ochtend is bij de IND twijfel ontstaan over de rechtszaak. De behandeling is inmiddels uitgesteld. ,,Ze wisten niet dat het om deze zaak ging”, zegt haar advocaat.