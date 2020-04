Bedrijven sluiten zich aan bij dinerbonnen-actie Oosterhout

Grootscha­li­ge bomenkap bij Geertrui­den­berg is illegaal, mogelijk strafrech­te­lijk vervolg

19:27 GEERTRUIDENBERG - De grootschalige bomenkap in de omgeving van Geertruidenberg is illegaal. Dat bevestigt de provincie. Er is geen kapmelding gedaan, ook is er geen vergunning. Mogelijk wordt de opdrachtgever, Veolia, strafrechtelijk dan wel bestuursrechtelijk aangepakt.