‘Bedrijven als Sabic en Isover moeten vergunningen kwijtraken', eist club na uitspraak over Amercentrale

Als de milieuclub haar zin krijgt heeft dat grote gevolgen voor de toekomst. Want volgens MOB (Mobilisation for the Environment) en ook statenlid en stikstofexpert Hermen Vreugdenhil (CU-SGP) moeten dan ook de natuurvergunningen van tientallen andere grote Brabantse bedrijven worden aangepast. In alle gevallen gaat het erom dat de vergunde rechten voor het uitstoten van stikstof veel te ruim zijn en daarmee in strijd met de Europese regels. ,,Dit is nog maar het topje van de ijsberg”, zegt Vreugdenhil.