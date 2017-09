Bedrijfsinvesteringszone Raamsdonksveer kent nog oud zeer bij politiek

Draagvlak

Sinds enkele maanden is een nieuw stichtingsbestuur voor de BIZ in de maak, met ondernemer Cor Verkolf als voorzitter. Ondernemersvereniging VOG zet de schouders eronder als veelvuldig verklaard voorstander van de BIZ, om de camerabeveiliging in stand te houden op bedrijventerrein Dombosch. Alleen moet de politiek de regels vaststellen voor de totstandkoming van de BIZ. Zo is een voorwaarde dat er draagvlak is onder ondernemers: zeker 50 procent moet bij een peiling zijn stem uitbrengen en dan moet twee derde 'ja' zeggen. Daarnaast moeten alle bedrijven een financiële bijdrage leveren.

De 77.000 euro waarover de politiek rollebolt, is 'juridisch onhoudbaar', stelt SP'er Piet de Peuter. Ook Jan van Brummelen (Lokaal+) wil niets meer van die claim weten. Hij wees op de vervaldatum van 1 januari 2015. "We willen er alles aan doen om de BIZ mogelijk te maken." De BIZ is een gevoelig dossier. Eerdere pogingen om een bedrijfsinvesteringszone op te starten, liepen in het honderd. Mogelijk dat daarom diverse partijen een punt maken van die 77.000 euro. "Moreel zit het mij niet lekker", meent Patrick Kok (VVD). "Is het mogelijk om een compromis voor te leggen? Dat die 77.000 euro omgezet kan worden naar een lening?"

Wethouder Bert van den Kieboom: 'Wanneer je de claim overeind houdt, komt de bedrijfsinvesteringszone niet van de grond.'

"Wij zien niks in het kwijtschelden van de claim", is Tommie Mertens (D66) helder. "Dat bedrag heeft de stichting na vijf jaar al lang terugverdiend. Dan is er toch ruimte in de begroting om 77.000 euro terug te betalen?" Ook GroenLinks en PvdA plaatsten kanttekeningen. "Wij hebben er een hard hoofd in", zegt Mirjam de Groot (PvdA). "Ik denk niet dat het van de grond komt."