Er was woensdagochtend enige woede en onrust bij leden van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR). Ze zagen dat er mensen met een schop in de grond aan het graven waren. En dat net op een plek waar een bosje en een natuurlijke poel zijn. ,,Nergens hier heb je natuurlijke kwel. En het is onderdeel van ons ommetje Klein Heike, een van de natuurwandelingen van de NLGR'', zegt natuurman Frans Seelen.

Ergernis

De ergernis vierde hoogtij toen hij zag hoe ook het informatiebord en een twee jaar geleden geplaatst bankje waren vernield. ,,Daar staat een man met een schop in de grond te peuren tussen de granaten. Levensgevaarlijk.'' Een telefoontje gaat naar de politie. Een ander naar de gemeente.

Explosievenonderzoek

Een woordvoerder van de politie zegt dat er drie granaten en een ontsteking zijn gevonden. ,,De opgraving is in overeenstemming met de gemeente.'' Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Gilze en Rijen. ,,De eigenaar wil de poel wat verleggen. Daarvoor is een aanvraag gedaan. Een collega is vanochtend langs geweest. Hij zag geen overtreding.'' Voor een groot deel van de gemeente is bij grondwerkzaamheden een explosievenonderzoek verplicht. In de oorlog is vliegveld Gilze-Rijen vaak gebombardeerd.

Kappen

Eigenaar Huub Vermeer brengt verder klaarheid. ,,We willen de agrarische grond efficiënter benutten. Daarvoor willen we een stuk of vijf bomen kappen en even verderop aanplanten. De poel heeft geen bijzondere natuurwaarden. We willen die ook wat verplaatsen, inclusief de biotoop. Er komt meer natuur voor terug.''