Bedrijf uit 's Gravenmoer verlicht culturele hoofdstad van Europa

In 1988 werd in de gemeente Leeuwarden de stichting Lichtstad Leeuwarden opgericht, met de bedoeling de stad te verfraaien door middel van licht. Toen de Friese hoofdstad werd uitgeroepen tot Europese Culturele Hoofdstad van 2018, kwam ook het bureau Lichtvormgevers als adviseur in beeld.

Problemen aankaarten op straat

De gemeente Leeuwarden wilde de vele markante gebouwen in de stad specifiek uitlichten. ,,Het grote probleem met deze opdracht was de bestaande openbare verlichting," vertelt Van der Heijden. Lichtvormgevers ging met het college van B&W en de volledig gemeenteraad de straat op.,, Juist op straat, daar waar het te doen is, konden wij de problemen aankaarten."

Het gezelschap stond voor een markant gebouw, in het jargon een icoon, waar openbare verlichting voor stond. ,,Denk nu eens die lantaarnpaal weg. Dat licht verblind je waardoor je het gebouw niet goed kan zien," adviseerde de heren uit 's Gravenmoer. Met wat hulpmiddelen werd de straatverlichting uitgeschakeld en kreeg het gebouw een heel ander beeld. ,,De knoppen gingen om bij het gezelschap. Van openbare verlichting ging het ineens naar licht in de openbare ruimte.Ook de lampen bij de ambtenaren gingen branden, want zo moest het worden," lacht Van der Heijden.

Fase 1 afronden