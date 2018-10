Bedrijf had nooit mogen vissen in paaitijd

DRIMMELEN - Beroepsvisser Klop had afgelopen voorjaar nooit tijdens de paaitijd mogen vissen in de wateren rond de Biesbosch. Het bedrijf kreeg van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een ontheffing om daar te vissen. Onterecht, zo stelt het ministerie nu.

"Dit besluit laat zien dat je vissen in paaitijd met rust moet laten, daar moet je niet lichtvaardig mee omgaan", zegt Björn Schutz, directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Die organisatie maakte een halfjaar geleden bezwaar tegen de ontheffing voor Klop, een bedrijf uit Hardinxveld-Giessendam. Vooral omdat de argumenten voor deze ontheffing niet klopten, meende Sportvisserij Zuidwest Nederland.

'Geen langdurige vorst'

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland had Klop voor die periode toestemming gegeven, omdat het een koude winter zou zijn geweest. Juist vanwege de vorst zou de beroepsvisserij visdagen hebben verloren. Een onjuiste redenering, vonden de sportvissers. En met hen nu ook het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. "Nader onderzoek toonde namelijk aan dat er dit voorjaar geen sprake is geweest van een zodanige strenge en langdurige vorst dat beroepsvisserij onmogelijk was", stelt Sportvisserij Zuidwest Nederland in een verklaring.

Ingetrokken ontheffing

Uiteindelijk heeft Klop niet zo lang mogen vissen. Het bedrijf werd gesignaleerd op een locatie waar niet gevist mocht worden, waarna de ontheffing meteen werd ingetrokken door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. "Voor die dagen moeten wij ons verlies nemen", meent Schutz. "Maar dit besluit helpt wel om bij de volgende periode juiste kaders te vinden. Er werd toen gezegd dat er een belangenafweging had plaatsgevonden, maar het is belangrijker meer naar de inhoudelijke argumenten te kijken."

In mei en juni zat Schutz om de tafel met de Rijksdienst. "We hebben het proces geëvalueerd, ook dat wij niet op tijd op de hoogte zijn gebracht. Die evaluatie is goed verlopen, we moeten met elkaar verder." De Rijksdienst kon maandag niet reageren.

Geen oorlog