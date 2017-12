Bedreiging burgemeester Boelhouwer: Jan B. ontkent, 'Ik heb die man niet recht in de ogen gekeken'

Koppel in Oosterhout aangehouden om helen of stelen van fiets

10:36 OOSTERHOUT - Op de Kasteellaan in Oosterhout zijn in de nacht van maandag op dinsdag een 26-jarige man uit Oosterhout en een 29-jarige vrouw uit Tilburg aangehouden. De twee worden verdacht van diefstal of heling van een fiets. De auto waarin het duo reed is in beslag genomen.