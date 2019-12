Bedankbrief voor Engelse oorlogsheld terug in Geertruidenberg: 'Mijn stiefvader was zo trots op this letter’

RAAMSDONKSVEER - Hoog bezoek op het gemeentehuis in Raamsdonksveer. Engelsman David Hill (76), stiefzoon van een oorlogsheld, was er speciaal voor overgekomen uit Engeland. Hij overhandigde een blij verraste burgemeester Marian Witte de militaire onderscheiding de Bronzen Leeuw van zijn stiefvader en oorlogsheld Tom Nutall. En de bedankbrief aan hem van de toenmalige burgemeester, voor de bevrijding. ,,Ik breng deze herinneringen naar de plek waar ze thuishoren.This is important for the history of Geertruidenberg".