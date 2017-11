Bed and breakfast in voormalig schoolgebouw Drimmelen

6 vragen Reizen we straks in vijf minuten van Breda naar Utrecht?

12:06 Binnen 25 minuten ben je met de trein vanuit Breda in Rotterdam. En in drie kwartier staan we op Den Haag Centraal. Maar met de trein van Breda naar Utrecht? Dan zijn we, bij gebrek aan een directe spoorverbinding, ruim een uur derweg.