Beachhandbal brengt leven op warme Markt Oosterhout

OOSTERHOUT - Op de Markt in Oosterhout vond van 12 tot en met 15 juli een deel van het Camelot Beach Handball Tournament plaats. Begeleid door strandmuziek speelden teams uit diverse landen waaronder Rusland en Noorwegen beachhandbal op topniveau. De overige wedstrijden speelden zich af bij de Oosterhoutse Handbal Club (OHC) in de Contreie.

Het gros van de mensen op de Markt kijkt vanaf het terras. Het publiek dat speciaal voor beachhandbal komt, staat langs de zandbak. Jessica Stoevenbeld: "Mijn dochter, Leah, speelt in de Nederlandse selectie onder 16 jaar. Het is hier gezellig. Tussendoor kan ik winkelen of een terrasje pakken." Martijn de Laat uit Dongen: "Ik hou van allerlei sporten. Ik bezoek meerdere evenementen, binnenkort ga ik naar het EK Beachvolleybal." Marjo Schenk leunt op het hek voor goed zicht op de wedstrijden. "Het is leuk om te zien. Ik woon sinds januari in Oosterhout, er is veel te doen."

Wat vinden de terrasbezoekers? Robin Verijken: "We zitten hier vaker. Het is een mooie toevoeging aan de zomer in Oosterhout." Ook Helma van Gorp geniet. "Je hebt wat om naar te kijken. Haar man Frank bekent dat hij het niet leuk vindt. "Ik hou wel van sport. Of het helpt als ik de regels ken? Nee, ik vind er gewoon niks aan."

Dynamisch

Beachhandbal oogt voor de kijker in de eerste paar minuten erg dynamisch. Spelers rennen in en uit het veld en maken capriolen. Luzz Oldebolhaar, 16-jarige speelster van het Nederlands team legt uit. "Als de aanvallers van je team in het veld zijn, moeten de verdedigers, inclusief de keeper, eruit. De aanvallende speler met de afwijkende tenue kleur, noemen we de special. Als die scoort, krijg je twee punten. Een pirouette voor je gooit of een vlieger levert ook twee punten op. Bij een vlieger vang je de bal in de lucht en gooi je hem vanuit de lucht op doel."

Uniek

De dames van OHC, tweede van Nederland, spelen tegen de tweede van Europa: Westsite Amsterdam. Coördinator René Loonen van OHC geniet. "Dit is echt uniek in Nederland, nergens vind jij een speelveld midden in de stad in zo'n ambiance. Iedereen is enthousiast."

De dames van Westsite Amsterdam strijken na de gewonnen wedstrijd neer op het terras. Wat vinden zij van dit nieuwe speelveld? Nance Verbruggen: "Leuk, hier zijn iets meer bomen voor een beetje schaduw. Het publiek is dichterbij. Ik vind zelfs het zand iets minder zwaar dan bij de Contreie."