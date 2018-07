Basisschool De Westhoek in Oosterhout krijgt eigen oversteekbrigade: 'Soms gaat het op een haar na mis'

Tegelijkertijd wordt de straat alsmaar drukker, ziet ze. ,,Door de jaren heen heeft de gemeente al maatregelen genomen, zoals verkeersdrempels en een zebrapad. Er is alles aan gedaan.'' Maar de oversteek is nog niet veilig genoeg: ,,Er wordt best hard gereden. Het is al een paar keer bijna misgegaan. Piepende remmen, een fiets die nét wordt aangetikt. Je houdt je hart soms vast."



Dus komt de school zelf in actie. Als het lukt, is De Westhoek straks de enige school in Oosterhout met een verkeersbrigade. Marie-Cécile Donders heeft zich met andere moeders de afgelopen tijd ingezet om brigadiers te werven. Via school, maar ook met vrijwilligersorganisatie Oosterhoutvoorelkaar.