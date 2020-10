Bas Zijlmans (85) gelokt naar verjaardagscadeau: 'Wat ben ik blij dat ik kasteelmuur nog mag meemaken’

GEERTRUIDENBERG - Een beter verjaardagscadeau had hij zelf niet kunnen bedenken. Op zijn 85e verjaardag graaft Bas Zijlmans het eerste gat voor het fundament van 'zijn’ kasteelmuur van Geertruidenberg. Een levenswerk is vervuld.

,,Ik ben blij dat ik dit nog mag meemaken”, sprak Zijlmans op het gras van het Wilhelminaplein, toen hij van de kleine graafmachine was afgestapt. Zijn vrouw Ely had hem daar naartoe gelokt.

Weer met beide benen op de grond, helm nog op zijn hoofd, kon Bas het niet laten een kleine sneer over de 'stroefheid’ van de overheid’ te maken. ,,Er ligt nu een ontwerp dat er 2,5 jaar geleden ook al lag. We hebben een cirkel gemaakt”.

Hij: ,,Steeds zaten er maanden tussen een aanvraag, een aanpassing of advies inwinnen. Voor iemand die zo ongeduldig is als ik is dat geen fijn gevoel".

Maar goed, het feestje gaat beginnen. Over een paar maanden is het kasteel terug op de plek waar het ooit gestaan heeft. Althans, een kasteel met een ruïneachtige uitstraling. ,,Het moet er als een ruïne uitzien”, zegt architect Ben Massop die samen met college Hans Marquart geheel belangeloos de tekeningen maakte. ,,We gaan als het ware wat daar beneden ligt boven de grond uittillen".

Het definitieve ontwerp van BBM voor de kasteelmuur/ruïne.

Hoog wordt de ruïne niet. Zestig centimeter op het hoogste punt, afdalend naar 20 centimeter waar de huizen staan. Op verzoek van de bewoners die niet graag hun zicht op de straat verliezen.

1323-1547

Een informatiebord wijst bezoekers op de historische waarde van de plek waar ze staan. Hier stond ooit het grootste kasteel van Nederland. Het kasteel aan de Donge werd tussen 1323 en 1325 door Willem van Duivenvoorde gebouwd. Onder meer door oorlogsgeweld raakte het kasteel al snel in verval, waarna het in 1547 bovengronds werd afgebroken. Daarna raakte het kasteel van Geertruidenberg in vergetelheid.

Maar niet bij Bas Zijlmans. Als 11-jarig jongetje hield Zijlmans zijn schoolmeester en zijn vader al voor dat hij het het kasteel van Geertruidenberg zou vinden. ,,We waren gek op geschiedenis en kastelen". Het duurde tot zijn 32e voordat hij er de tijd voor kon vinden. In 1980 kwam hij via veel papieren onderzoek op het spoor van de locatie. In 2000 en 2001 bleek uit grondboringen dat Zijlmans goed zat.

Het monument wordt 28 meter lang en 1,4 meter dik. De muur volgt de fundamenten van de oorspronkelijke middeleeuwse kasteelmuur en wordt opgebouwd uit stenen die volgens Zijlmans historisch verantwoord zijn, de zogenaamde kloostermoppen.

Carnaval

In zijn eentje haalde Zijlmans het geld bij elkaar dat nodig was om het budget van de gemeente tot een totaal van 130.000 euro aan te vullen. Voor het ontwerp tekenden Ben Massop (BBM) en Hans Marquart. Het laatste, financiële zetje, gaven leden van de heemkundekring door te wijzen op het gebruik van besparende alternatieve materialen en uitvoering.

Volgens aannemer Oome - die financieel ook een duit in het zakje heeft gedaan zegt hij - gaat het een paar maanden duren voordat de ruïne er staat. ,,Dan hebben we in plaats van carnaval nog wat te vieren”, merkte een toeschouwer op.