Bart van Kerkhof is oppersauwelaar in Dongen

DONGEN - Acht sauwelaars kropen afgelopen weekeinde drie keer in de sauwelton. De Lallerij, zoals het buurthuis ’t Schouw tijdens carnavaleske evenementen heet, was vrijdag- en zaterdagavond tot de laatste plaats uitverkocht. Omdat daar slechts 350 mensen binnen mogen heeft de stichting De Peeënstekers een extra voorstelling ingelast op de zaterdagmiddag.

,,Een unieke gebeurtenis in de historie van het sauwelen in Dongen dit matinee. Het is dan ook voor het laatst! Volgend jaar staan we weer in de nieuwe Cammeleur.” Met deze woorden opende Prins Andreo LX zaterdagmiddag het matinee waar, in tegenstelling tot de uitverkochte avondvoorstellingen, nog volop plaats was.

De punten van de jury op vrijdag- en zaterdagavond werden opgeteld, waarna Bart van Kerkhof tot oppersauwelaar werd uitgeroepen. Zaterdagmiddag werd er niet gejureerd. Wel mocht het publiek hun stem uitbrengen voor de publieksprijs. Zowel vrijdag- als zaterdagavond ging Ludo van Vliet met deze prijzen aan de haal en eindigde in zijn creatie als Kieper van de Vetteranen op de tweede plaats Zaterdagmiddag was de publieksprijs voor Bart van Kerkhof. Naast de politiek werden diverse interessante lopende Dongense zaken op de korrel genomen, zoals de verhuizing van VV Dongen, De Salamander en raadslid Rob Huijben.

Van Kerkhof, in de loop der jaren veranderd van Prins Aart naar dronkaard, vertelde dat op de cursus van A.A. (Anti Alcoholica) er een mafkees uit Oosterhout binnen stapte. ,,Hij was burgemeester geweest. Toen hij de grenzen had overschreden kon ie vertrekken. Want als een vrouw zegt dat je te ver gaat, dan kom je te dichtbij!”

Het motto van Aart van de A.A. was: Voorkom een kater en blijf dronken. Hij was ook uit huis gezet en had nu met zijn vrouw een onderkomen in de Volière in het park, met braakliggend terrein. Van wethouder Piet Panis kon hij een ezel overnemen. ,,Deze opvangezel is bedreigd geweest,” doelend op raadslid Rob Huijben.

De voetbalclub Dongen moet uitkijken met het verhuizen naar De Beljaart. ,,Daar hebben ze al jaren last van koude douches! Maar Paul, u weet wel van PvH, heeft vaker voor Hetere(n) vuren gestaan.”

Tom Mijnders vond het maar vreemd dat Donckhuys en De Salamander niet door een deur konden. ,,Terwijl ze in de Salamander dubbele deuren hebben!” Rob Verkooijen merkte op:,, Als ik geweten had dat er zoveel fans naar mijn optreden kwamen, dat had ik De Salamander afgehuurd.”

Uitslag: 1. Bart van Kerkhof, 2. Ludo van Vliet en 3. Tom Mijnders.

Uitslag jeugdsauwelen: 1. Eva den Boer, 2. Teun Marcelissenen 3. Thomas Wegenaar.