Barko heeft een enorme collectie carnavalsplaten: ‘Een compleet genre is aan het verdwijnen’

Dat Barko Smits van carnaval houdt, is geen verrassing. Zijn vader was decennia lang bestuurslid van buurtvereniging Kanaal & Spoor die vooral tijdens carnaval erg actief is. "Carnaval begon bij ons al in het najaar", kan Barko zich herinneren. "De vergaderingen vonden vaak bij ons thuis plaats en ook werden de schetsen voor de carnavalswagen bij ons uitgewerkt. Ik was daar als klein manneke altijd al bij. Ik en mijn zus hielpen mee met het plakken van de wagen en zaten al op jonge leeftijd bij Kanaal & Spoor op de carnavalswagen. Het carnavalsbloed stroomt dus al van jongs af aan door de aderen.”