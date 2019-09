Barbecueén op wereldniveau in Dongen: aandacht, liefde en zorg voor het vlees

Wurgpoging met koord in Oosterhout leidt tot aanhouding 24-jarige verdachte

14:49 OOSTERHOUT - Aan de Oude Bredasebaan in Oosterhout is zaterdagochtend een 21-jarige Oosterhouter gewond geraakt omdat hij zou zijn gewurgd. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Een verdachte is aangehouden. Dat meldt de politie.