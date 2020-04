‘Bang? Nou, ik kan goed voor mezelf zorgen’

Hoe vergaat het onze streekgenoten met een cruciaal beroep die in deze tijd van coranacrisis onze maatschappij draaiende houden? Deze week laten we enkelen van hen aan het woord. Vandaag: Sandra Visser (34), wijkagent in Oosterhout-Noord. ‘Jongeren zoeken de ruimte en dat snap ik heel goed, want zo was ik vroeger zelf ook.’

,,Als politie moet je altijd werken. Of het nou Pasen is of Kerstmis, of er corona is of niet, wij moeten er altijd zijn. Natuurlijk is dit wel een bijzondere tijd, daar ben ik me goed bewust van. In die vijftien jaar bij de politie heb ik het het nog nooit meegemaakt dat ons bureau zo leeg is en dat veel parkeerplaatsen leeg zijn.”

Gezicht van de politie

,,Ik ben het gezicht van de politie in de wijk, het eerste aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers. Een soort manager die weet welke problemen er spelen en daar iets mee doet, bijvoorbeeld naar andere instanties toe. Ik doe dat nu een jaar en het is superleuk. Ik heb hiervoor onder meer bij noodhulp gewerkt. Ook leuk. Maar dat is meer een pleister plakken en dan op naar het volgende. In deze baan kan ik wat dieper op problemen ingaan."

Bellen naar de meldkamer

,,Wij werken met extra maatregelen. Dat begint al als mensen bellen naar de meldkamer. Die krijgen dan de vraag of we rekening moeten houden met corona als we langs moeten komen, bijvoorbeeld omdat iemand koorts heeft. In de auto hebben we speciale beschermingspakken en mondkapjes liggen om aan te trekken als dat nodig is. Dat gaat niet altijd. Als we iemand snel moeten arresteren, kunnen we moeilijk eerst die overall aantrekken. Maar ik probeer contact wel zoveel mogelijk te vermijden. Ik ga niet naast die arrestant in de auto zitten.”

Huiselijk geweld

,,De laatste tijd is veel in het nieuws dat het huiselijk geweld toeneemt. Wij zien geen explosieve stijging, ook niet in Oosterhout-Noord. Ik heb niet de illusie dat het niet speelt, ik ben bang dat er veel verborgen leed is. Wij zijn er nog steeds voor de mensen en druk bezig met de wijk, maar door de situatie wat minder zichtbaar. Zo kan ik mijn wijkspreekuur niet houden. Jammer, want daar kunnen mensen me makkelijk aanspreken."

,,Voor jongeren is het moeilijk. Ze zoeken de ruimte en dat snap ik heel goed, want zo was ik vroeger zelf ook. We krijgen best veel meldingen. De meeste jongeren zijn zich wel bewust van de situatie. Als ik door de wijk fiets, roepen ze vaak van een afstand al: we staan anderhalve meter van elkaar hoor, mevrouw.”