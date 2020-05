Band Oosterhout en Chinese stad onder vuur: ‘Zet er een streep onder’

Slechte reputatie

Mensenrechten

De gemeente Oosterhout kwam eind dit jaar met een document over de voordelen van de stedenband. Zo zou er een match zijn op logistiek gebied en biedt de Chinese samenwerking kansen voor Oosterhoutse Container Terminal. Daarnaast heeft Nantong dezelfde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en zorg. Van der Zanden betwijfelt het nut van de stedenband. ,,Ik vraag het me werkelijk af. Er komen zoveel steden daar in China over de vloer.” Burgemeester Buijs gaf eerder aan dat de mensenrechten op nationaal niveau moeten worden besproken. Van der Zanden: ,,Toch kan Oosterhout duidelijk zeggen: wij nemen heel duidelijk afstand van dit land.” ,,Ze werken daar met een een-partij-denkrichting, daar ben ik geen voorstander van”, zegt Cees Noltee (Groen Brabant).

Coalitiepartij VVD gaat het voorstel niet steunen. ,,De timing is niet goed”, zegt Paul Wesel. ,,In deze tijd hebben we één gemeenschappelijke vijand en dat is corona. Dit is iets om het over een later moment over te hebben. Ik vind wel dat kritisch moeten kijken naar de relatie met onze zusterstad.”