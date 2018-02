Ballonfestival keert terug in Oosterhout

Het Slotjesveld was twee jaar geleden voor het eerst het toneel van dit ballonspektakel. ,,Dat was direct een succes'', zegt Henk Janus van de organiserende Stichting Classic Wings & Wheels. De stichting wil er samen met Rotary Club Oosterhout en Sky Ballonvaarten een tweejaarlijks evenement van maken.

Groter van opzet

,,Het is dit keer groter van opzet'', vertelt Janus. ,,Er gaan twintig ballonnen de lucht in; in 2016 waren dat er nog zestien.'' In die ballonnen kunnen tussen de honderd en honderdvijftig mensen meevaren, hiervoor zijn losse kaartjes en arrangementen beschikbaar.

De eerste editie trok zo'n drieduizend toeschouwers. Voor het publiek - toegang is gratis - wordt het festival nu meer aangekleed. ,,De ballonnen zijn ongeveer anderhalf uur weg. In die tussentijd hebben we een concert van De Jostiband. Voor hen is dit het eerste openluchtconcert.'' Lachend: ,,Ze zijn nu al zenuwachtig.'' De band krijgt bij het concert ondersteuning van de Oosterhoutse solisten Joep Moonen en Ilse van Wuijckhuijse.

Night glow

Het evenement sluit af met een zogeheten 'night glow'. Janus: ,,Het is dan inmiddels pikdonker; de ballonvaarders verlichten de ballonnen. Ondertussen klinkt er muziek. Een spectaculair gezicht. Vorig jaar was dit een extraatje; nu pakken we het wat professioneler aan, met mooiere ballonnen.''

De horeca is ook uitgebreider; voor het publiek richt cateraar Cees Vermeulen een speciaal plein in. Vermeulen: ,Met een hapje en drankje. Een plek om even te relaxen. Dat misten we de vorige editie.'' Vermeulen creëert daarnaast een aparte horecagelegenheid voor de mensen die een ballonvaart boeken.

Opbrengst naar goede doelen

De opbrengst van het kleurrijke schouwspel komt ten goede aan de Stichting Leergeld West-Brabant Oost en het TICOhuis, een ouderinitiatief voor jongeren met een verstandelijke beperking. Het eerste Ballon Festival Oosterhout leverde 10.000 euro op; dat bedrag ging geheel naar Leergeld.