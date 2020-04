‘Balen: door corona nog geen enkele hockeywedstrijd gespeeld’

RAAMSDONK - Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Geertje Hovers (15) uit Raamsdonk.

Of het nu Raamsdonk is of Raamsdonksveer: de 15-jarige Geertje Hovers voelt zich in beide dorpen thuis. Zes jaar geleden verhuisde ze naar Raamsdonk en daar geniet ze van de rust en de tuin, vooral nu ze door de coronacrisis veel thuis is.

Over een jaar verruilt ze het Dongemond College voor de toneelschool in Rotterdam. Maar of ze in die stad wil wonen, is nog de vraag. ,,Ik vind het fijn dat al mijn familie in de buurt woont.’’

Geertje Hovers (15) Woont met: vader Marcel, moeder Astrid, zus Merijn en broertje Thijs

Huisdieren: nog niet (op de wachtlijst voor een hond)

School: 3 vmbo-gl op het ­Dongemond College in ­Raamsdonksveer

Hobby’s: zingen, pianospelen en hockey

Bijbaantje: nee

Verliefd: nee

Ben je een echte Raamsdonkse?

,,Ik voel me een beetje tussen een Raamsdonkse en Raamsdonksveerse in. Ik ben zes jaar geleden verhuisd vanuit ’t Veer en voor mij voelen beide dorpen vertrouwd. Ik vond het leuk dat ze tijdens de carnavalsoptocht voor het eerst samen liepen.’’

Wat is het grootste verschil tussen deze dorpen?

,,In Raamsdonksveer is meer te doen; in Raamsdonk zijn niet veel activiteiten voor jongeren van mijn leeftijd. Ik vond het even wennen, maar ben blij dat we zijn verhuisd. Het enige wat ik mis is een supermarkt. We ­wonen aan de rand van het dorp, lekker rustig. In Raamsdonksveer woonden we langs de snelweg.’’

Hou je van rust?

,,Ja. We hebben een mooie, fijne tuin met veel bomen. Mijn vader is hovenier. Ik ben graag in de tuin, vooral nu ik door corona niet naar school kan. Normaal ga ik in Raamsdonksveer naar mijn vriendinnen. We gaan meestal lunchen bij Lola of een beetje winkels kijken.’’

Mis je school nu?

,,Ja, ik hoop dat ik snel weer naar school mag, vooral om iedereen weer te zien. Met een aantal vriendinnen uit de buurt spreek ik af en toe nog af, maar veel mensen uit bijvoorbeeld Made en Oosterhout zie ik nu niet. Ik zit op een heel leuke school en volgend jaar is het alweer het laatste jaar. Daarna wil ik naar de toneelschool in Rotterdam.’’

Zo’n grote stad is wel wat ­anders dan een dorp. Wil je daar ook wonen?

,,Dat weet ik nog niet, hoor. Misschien als ik daar op school zit en ervaar hoe het is. Voorlopig reis ik op en neer met de bus en de trein. Als ik al toegelaten word, want je moet auditie doen.’’

Wat vind je zo leuk aan toneel?

,,Het lijkt me gewoon heel leuk om te doen. De eindmusical in groep 8 was voor mij het punt dat ik besloot ervoor te gaan. Ik zing graag en heb zangles. Daarnaast speel ik piano. Binnenkort ga ik op les, als dat kan.’’

Treed je weleens op?

,,Nee, dat durf ik nog niet zo goed. Maar dat zal in Rotterdam wel veranderen. Ik zing nu vooral thuis, soms met mijn zus. Ik wil later in musicals spelen, zodat ik ook kan acteren. Mijn droom is om in een Disneyfilm te spelen.’’