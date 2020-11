Bakker Van der Steen uit Made staat al jaren in de top van het gilde

Het vak leerden ze van vader Ad. En hij kreeg het weer bijgebracht van zíjn vader Janus, die in 1946 de bakkerij startte. ,,Made stikte vroeger van de bakkers, maar onze vader bakte zúlk lekker brood, dat de buren hun deuren wel konden sluiten", lacht Ad.



In 1979 droeg Janus de bakkerij over aan zoon Ad, die de zaak in 1995 flink uitbreidde. Ook introduceert hij, als eerste in het dorp, een broodautomaat. ,,Het was een succes. Nog steeds trouwens, ook al heb je nu ook de supermarkten die steeds langer open zijn."