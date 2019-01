Bakker Sandig stopt en gaat door als sierviswinkel in Oosterhout

Bijeen­komst in provincie­huis Den Bosch: ‘Noem arbeidsmi­gran­ten voortaan internatio­nals. Dat klinkt beter’

17 januari DEN BOSCH - Zelfs als de economische groei stilvalt, blijft in Noord-Brabant structureel grote behoefte aan arbeidsmigranten. Oorzaak: de uitstroom op de arbeidsmarkt door pensionering is groter dan de instroom van jonge werknemers. ,,Alleen al in de techniek lopen we eind 2020 tegen een tekort aan van 20.000 mensen. Arbeidsmigranten zijn dus geen probleem, maar bittere noodzaak.”