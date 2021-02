Bakery Group neemt Danvo in Riel over, twintig procent banen vervalt

Moet 80 van de Langstraat wel of niet doorgaan? Onzekere coronatijd zorgt nu al voor lastig dilemma

13 februari DE LANGSTRAAT - Het doorgaan van de 80 van de Langstraat is uiterst onzeker. Eén van de grootste evenementen van de regio is pas in september, maar is het coronavirus dan wel onder controle? Stichting 80 van de Langstraat zit in een lastige spagaat. Zet ze alle tijdrovende voorbereidingen door, of gaat er nu al een streep door de editie van dit jaar?