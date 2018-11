Baggerwerkzaamheden in Oosterhout beginnen woensdag

Lezersreacties Lijstjes zeggen niet alles over de zorg

10:30 In de Ziekenhuis Top 100 die vorige week onder meer in deze krant ver-scheen kwamen de West-Brabantse ziekenhuizen niet als toppers uit de bus. Amphia en Bravis zijn volgens veel reageerders wel betrouwbare ziekenhuizen, maar kritiek is er ook.