Badr en Rico ruimen piepschuimtroep in Den Hout op

In een brief die woensdag in het dorp verspreid is, geven de carnavalsvierders toe dat ze ‘het plastic’ rondgestrooid hebben. 'Bij deze bieden wij onze excuses aan voor onze actie tijdens de Houtse carnavalsoptocht', zo luidt de eerste zin van de brief. De carnavalsclub reed rond in een wagen die een gevecht tussen Badr Hari en Rico Verhoeven moest voorstellen. Tijdens het gevecht vlogen de piepschuimkorrels in het rond. De grote hoeveelheden die op straat en in de tuinen terechtkwamen, zorgden voor veel ergernis bij bewoners.

We nemen onze verantwoordelijkheid

De Houtenaren beseffen dat de korrels slecht zijn voor het milieu. 'We nemen onze verantwoordelijkheid en zullen ons best doen dit te verwijderen.’ Bij de opruimactie volgen de schoonmakers de route van de optocht. De korrels worden opgezogen met een grote stofzuiger.

Korrels uit de tuin zuigen

Wie wil dat de piepschuim uit zijn tuin wordt gezogen, kan het woord JA voor het raam plakken. Badr en Rico hebben voor het gemak ‘JA graag’ op de brief geprint. ‘We hopen dat we met deze schoonmaakactie de schade kunnen beperken. We begrijpen dat we voor veel onrust hebben gezorgd en dat betreuren we ten zeerste', aldus de carnavalsgroep. De Houtenaren hebben de brief ondertekend als carnavalsgroep Badr en Rico.

Geen boete

De gemeente vindt dat de carnavalsgroep het goed heeft opgepikt en geeft om die reden geen boete. ,,De carnavalsgroep heeft zelf de fout erkend, excuses aangeboden aan inwoners en maatregelen getroffen. Zij pakken het goed op met hun bericht en de schoonmaakactie morgen, dus de gemeente ziet geen reden om een boete of waarschuwing te geven", aldus de gemeentewoordvoerder.

