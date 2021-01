Badmintonclub Bever moet meer blijven betalen voor zaalhuur Den Butter

In de brief aan de raadscommissie liet BC Bever weten de huurtarieven voor Den Butter te hoog te vinden. Maar het meest stoort de club zich er aan dat gebruikers niet dezelfde huurprijs betalen. De commissie wilde het standpunt weten van B en W. Dat komt woensdag in de commissie Samenleving aan de orde. B en W schrijven weten dat de huur volgens afspraak, exclusief inflatie, gelijk is gebleven aan die in de Margriethal.